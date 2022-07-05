Джонни Херберт: «Невероятно, что «Феррари» повторяет те же ошибки со стратегией»

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт раскритиковал стратегов «Феррари» за работу на .

претендовал на победу, пока Скудерия не оставила его без свежих шин на финальный отрезок дистанции. В итоге монегаск завершил заезд четвертым. Его напарник провел пит-стоп и выиграл гонку.

«Должен сказать, стратегии «Ред Булл» и Макса [Ферстаппена] порой рискованные, но иногда команда принимает просто блестящие решения. Похоже, «Феррари» все еще сильно проигрывает в этом аспекте. Это историческая тенденция: такое случалось в нынешнем сезоне и много раз в прошлом.

Нужно собраться с мыслями и подготовить стоящие идеи, чтобы не попадать в подобные ситуации – гонка в Австрии уже через неделю.

Даже фанаты, с которыми с смотрел гонку на обочине трассы, посчитали, что решение было безумием. Как этого не видит команда – со всей возможной информацией? И она все равно повторяет те же ошибки. Невероятно.

В этом сила – и тоже. А «Феррари» уступает», – заявил Херберт.

Маттиа Бинотто: «Не было способа отдать гонку Леклеру. «Феррари» каждый раз принимала верные решения»

Мясорубка за подиум между Леклером, Пересом и Хэмилтоном: три круга бились колесо в колесо и менялись позициями почти в каждом повороте

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram