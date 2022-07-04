Маттиа Бинотто: «Не было способа отдать гонку Леклеру. «Феррари» каждый раз принимала верные решения»

Руководитель «Феррари» оправдал команду после Гран-при Великобритании.

Бинотто уверен, что отказ от пит-стопа в конце гонки стал верным шагом, как и все остальные решения.

«Я считаю, что мы каждый раз принимали верные решения, корректные. Наверное, мы задумываемся лишь о том, стоило ли звать [Леклера] в режиме машины безопасности. Если бы он провел пит-стоп, соперники могли остаться на трассе, и он, возможно, оказался бы четвертым на «софте».

С другой стороны, вернул бы он позицию? Не уверен. Легко рассуждать задним числом, что был шанс поступить иначе. Повторюсь, сэйфти-кар выехал в неподходящий момент, когда мы уверенно лидировали в гонке», – сказал Бинотто.

Менеджер высказался о победе и отсутствии шансов для Леклера:

«Мы понимали, что [Леклеру] придется очень тяжело на рестарте, ведь сзади оказались болиды на свежем «софте». Оставалось позволить [Сайнсу] выложиться на максимум ради команды – конечно, ради себя тоже, но и ради команды.

За несколько кругов до этого [Сайнс] доказал [что работает на команду], разменяв позиции без споров. Кроме этого, он провел пит-стоп на несколько кругов раньше, потому что доверяет «Феррари». Я очень доволен. Он сделал все, что мог, и, пожалуй, не существовало способа отдать гонку Шарлю».

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