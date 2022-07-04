ФИА проведет расследование обстоятельств аварии Чжоу и проверит болид «Альфа Ромео»

проведет тщательное расследование всех обстоятельств аварии на Гран-при Великобратании.

В результате столкновения, которое имело место на первом круге, болид «Альфа Ромео» с Чжоу за рулем перевернулся и на крыше проскользил до заграждений, где машину подбросило в воздух и она приземлилась на заграждение, застряв между слоем из покрышек и забором из металлической сетки.

По фото и видео аварии было видно, что единственное, что отделяло шлем Чжоу от соприкосновения с покрытием трассы – это защитный каркас гало. В то время как верхняя защитная дуга, в которой в том числе располагается воздухозаборник, полностью стерлась и разрушилась из-за трения об асфальт.

В ФИА в первую очередь хотят выяснить, какой нагрузке в данных обстоятельствах подверглась верхняя дуга безопасности и почему она эту нагрузку не выдержала.

При этом «Альфа Ромео» является единственной командой, которая использует конструкцию с разделенным на две части воздухозаборником. Другие команды отказались от данной концепции за последние несколько лет.

В вернулись к данной концепции только в этом году – ранее команда отказалась от нее и не использовала данный вариант с 2019 года.

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