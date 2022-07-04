Алонсо побил рекорд по гоночной дистанции в «Формуле-1»

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо установил новый рекорд по гоночной дистанции в «Формуле-1».

Пилот проехал 92 643 километра. «Ф-1» в своей инфографике отметила, что это четверть расстояния от Земли до Луны или совокупный рост 54,2 миллиона Алонсо.

На Гран-при Великобритании Фернандо финишировал пятым и обогнал по данному показателю чемпиона мира 2007 года . В этом сезоне Алонсо превзошел рекорд по интервалу между первой и последней гонкой и побьет достижение Кими по количеству проведенных Гран-при.

Если испанец подпишет контракт на 2023 год, то станет абсолютным рекордсменом по числу сезонов в «Ф-1». Сейчас Алонсо проводит 19-й сезон – столько же на счету Шумахера, Райкконена и .

Фернандо Алонсо: «Надеялся, что две машины столкнутся и мы попадем на подиум – но соперники оставляли друг другу место»

Что случилось на Гран-при Великобритании: метания «Феррари» в командной тактике и слив Леклера, крах Ферстаппена из-за поломки

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Изображение: твиттер «Формулы-1»