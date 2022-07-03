Фернандо Алонсо: «Надеялся, что две машины столкнутся и мы попадем на подиум – но соперники оставляли друг другу место»

Пилот подвел итоги , отметив, что остался очень доволен пятым местом.

«В конце было действительно интересно. Мы оказались чуть позади и наблюдали за борьбой. Я надеялся, что две машины, может быть, в итоге столкнутся, а мы сможем попасть на подиум, но они боролись жестко, но уважая друг друга и оставляя место. В любом случае, наблюдать такую борьбу прямо передо мной было здорово.

Здорово, что в конце нам удалось обогнать Ландо Норриса и занять пятое место. Это просто здорово. Хотя, честно говоря, у меня есть подозрение, что я еще могу оказаться четвертым. Ведь я видел, как Шарль Леклер раза три менял траекторию на прямой, отбиваясь от Льюиса Хэмилтона!

В Канаде я один раз вот так сместился и получил штраф. Мне кажется, что трижды менять траекторию тоже нельзя (стюарды не стали рассматривать данный инцидент, признав его гоночным, прим. Sports.ru). В этот раз мне не придется идти к стюардам, последим со стороны», – рассказал Алонсо.

Мясорубка за подиум между Леклером, Пересом и Хэмилтоном: три круга бились колесо в колесо и менялись позициями почти в каждом повороте

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