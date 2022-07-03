Макс Ферстаппен: «Сегодня система гало вновь доказала свою необходимость для «Формулы-1»

Пилот подвел итоги , прокомментировав стартовую аварию, а также дальнейший ход заезда.

«Самое главное, что с Чжоу и Алексом (Албоном) все в порядке. Посмотрим, что в итоге скажут врачи, но будем надеяться, что все будет нормально.

Момент был очень страшный. Обычно, когда гонку останавливают красными флагами сразу же после старта, ты понимаешь, что случилось что-то действительно серьезное. Думаю, сегодня гало вновь доказало свою необходимость для «Формулы-1».

Что касается моей гонки, то я хорошо стартовал, но потом меня выдавили с траектории. Поэтому мне пришлось немного сбросить скорость в первом повороте. У нас была хорошая скорость, я приближался к Карлосу, но преследовать соперника на этой трассе очень непросто.

Он допустил ошибку, что позволило мне выйти в лидеры, но уже через несколько секунд, в пятом повороте, я наехал на один из карбоновых обломков. В тот момент, когда я увидел его, я уже никак не мог увернуться, поэтому постарался проехать максимально прямо. Но обломок все равно полностью разрушил нам левую часть днища болида.

После этого явно начала ощущаться потеря баланса, которая вела и к потере времени на круге. Когда я выбрался из болида после гонки, то заглянул под днище – там все разбито. А на современные болиды повреждения днища влияют сильнее всего. То есть в гонке я просто лишился прижимной силы.

Внезапно мой темп упал на одну-полторы секунды – и так продолжалось до конца гонки. Это заметно осложнило ситуацию, особенно при прохождении правосторонних поворотов. Тем не менее, в итоге мы все равно смогли заработать несколько очков», – рассказал Ферстаппен.

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