Льюис Хэмилтон о подиуме: «Отдал все силы, но «Феррари» и «Ред Булл» слишком быстры на прямых»

Теги Гран-при Великобритании Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Серхио Перес Авто

Льюис Хэмилтон поделился эмоциями от подиума на домашнем этапе.

Пилот «Мерседеса» стал третьим на Гран-при Великобритании, уступив лишь гонщику «Феррари» Карлосу Сайнсу и Серхио Пересу из «Ред Булл».

«В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков за невероятную поддержку. Такого нет нигде в мире – вы лучшие фанаты, и я так благодарен за это.

Сегодня я отдал все силы, старался догнать болиды «Феррари». Но поздравляю Карлоса – они просто были слишком быстры для нас. В конце я участвовал с сражении с этими ребятами, но на прямых они оказались слишком быстры.

Я так благодарен за упорную работу команды, которая подготовила обновление. Мы стали на шаг ближе и продолжим трудиться. На обоих комплектах темп был отличным. В конце гонки позади оказался «Ред Булл» – очень быстрый на прямых. Так что нужно прибавлять еще.

Подиум стал огромным бонусом. Будем делать все возможное и посылать всем вам позитив», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1».

Хэмилтон высказался о массовом столкновении на старте:

«Я рад, что все в порядке, авария была большой».

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