Владимир Башмаков: «Были теории заговора, что Пиастри что-то подкрутили в Баку – здесь поможет только шапочка из фольги»
Комментатор Владимир Башмаков разобрал эпизод на Гран-при Азербайджана, когда неудачно стартовавший пилот «Макларена» Оскар Пиастри попытался отыграться, но оказался в барьерах. Инцидент стал для лидера сезона вторым за два дня.
«Пиастри вначале допускает фальстарт, откатывается аж на последнюю позицию, после чего в связке пятого и шестого просто по прямой летит в стену. Уже были теории заговора, что ему что-то подкрутили, но здесь поможет только лишь шапочка из фольги. Может быть, даже с логотипом «Макларена».
Реально же он не оценил, как машина вела себя в большой турбулентности. Чем дальше ты в пелотоне, чем больше машин перед тобой, тем сильнее этот эффект. Плюс он переоценил уровень держака, который дает асфальт, и просто машина в поворот не поехала.
Так что дальше уже по смартфону, который ему любезно предоставили маршалы, гонку он продолжил смотреть качестве зрителя», – произнес журналист.
