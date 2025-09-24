Владимир Башмаков: «Были теории заговора, что Пиастри что-то подкрутили в Баку – здесь поможет только шапочка из фольги»

Башмаков объяснил аварию Пиастри в Баку.

Комментатор Владимир Башмаков разобрал эпизод на Гран-при Азербайджана , когда неудачно стартовавший пилот «Макларена » Оскар Пиастри попытался отыграться, но оказался в барьерах. Инцидент стал для лидера сезона вторым за два дня.

«Пиастри вначале допускает фальстарт, откатывается аж на последнюю позицию, после чего в связке пятого и шестого просто по прямой летит в стену. Уже были теории заговора, что ему что-то подкрутили, но здесь поможет только лишь шапочка из фольги. Может быть, даже с логотипом «Макларена».

Реально же он не оценил, как машина вела себя в большой турбулентности. Чем дальше ты в пелотоне, чем больше машин перед тобой, тем сильнее этот эффект. Плюс он переоценил уровень держака, который дает асфальт, и просто машина в поворот не поехала.

Так что дальше уже по смартфону, который ему любезно предоставили маршалы, гонку он продолжил смотреть качестве зрителя», – произнес журналист.

