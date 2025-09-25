Грожан вернется в болид «Ф-1» и проведет первые тесты за «Хаас» после аварии 2020 года

Грожан снова сядет за руль «Хааса» на тестах «Ф-1».

Французский гонщик Ромен Грожан , выступающий в американских гонках спорткаров, будет управлять машиной «Формулы-1» впервые после страшной аварии на Гран-при Бахрейна -2020.

Тогда Ромен врезался в барьеры, испытав перегрузку в 67G, провел 27 секунд в огне и выбрался, отделавшись относительно небольшими ожогами. Позже Грожан продолжил карьеру в «Индикаре ».

В пятницу, 26 сентября, 39-летний спортсмен проведет тесты за «Хаас», свою бывшую команду, на трассе в Муджелло. Ромен будет использовать болид 2023 года VF-23.

Грожан поблагодарил владельца команды Джина Хааса и руководителя Аяо Комацу, а также сообщил, что сможет использовать особый шлем:

«Мои дети создали расцветку шлема для гонки в Абу-Даби еще в 2020-м – для Гран-при, который должен был стать для меня последним. Наконец у меня появится возможность использовать его в болиде «Формулы-1».

