  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Грожан вернется в болид «Ф-1» и проведет первые тесты за «Хаас» после аварии 2020 года
4

Грожан вернется в болид «Ф-1» и проведет первые тесты за «Хаас» после аварии 2020 года

Грожан снова сядет за руль «Хааса» на тестах «Ф-1».

Французский гонщик Ромен Грожан, выступающий в американских гонках спорткаров, будет управлять машиной «Формулы-1» впервые после страшной аварии на Гран-при Бахрейна-2020.

Тогда Ромен врезался в барьеры, испытав перегрузку в 67G, провел 27 секунд в огне и выбрался, отделавшись относительно небольшими ожогами. Позже Грожан продолжил карьеру в «Индикаре».

В пятницу, 26 сентября, 39-летний спортсмен проведет тесты за «Хаас», свою бывшую команду, на трассе в Муджелло. Ромен будет использовать болид 2023 года VF-23.

Грожан поблагодарил владельца команды Джина Хааса и руководителя Аяо Комацу, а также сообщил, что сможет использовать особый шлем:

«Мои дети создали расцветку шлема для гонки в Абу-Даби еще в 2020-м – для Гран-при, который должен был стать для меня последним. Наконец у меня появится возможность использовать его в болиде «Формулы-1».

Шлем «Ф-1», спасавший гонщика 30 секунд в пожаре: расплавились наклейки на визоре, обгорела обшивка, в остальном – цел!

«Сначала обгорит ботинок, нога или рука? Будет больно?» Гонщик «Ф-1» не мог выбраться из пожара после аварии, но спасла мысль о детях

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
тесты Формула-1
logoХаас
logoРомен Грожан
logoИндикар
Муджелло
logoГран-при Абу-Даби
Гран-при Бахрейна
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Журналист Бенсон о длительности Гран-при: «Кто-то призывает сократить футбольные матчи? Хайлайты получаются из длинных гонок»
9 минут назад
Лидер «Ф-2» Форнароли: «Веду переговоры с командами «Ф-1» на 2026-й»
35 минут назад
Райкконен выиграл первый титул как руководитель команды в мотокроссе
1сегодня, 08:20
Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен не будет часто выигрывать в конце сезона, а «Макларен» будет»
2сегодня, 07:56
Льюис Хэмилтон призвал молиться за здоровье своего пса Роско: «Это были пугающие несколько часов»
7сегодня, 07:24Фото
В Gran Turismo 7 добавят новые трассы и 8 автомобилей, включая Ferrari 296 GT3 Gr.3
сегодня, 06:07Фото
66-летний Брандл проведет первую гонку после трехлетнего перерыва вместе с сыном
3вчера, 20:01
Фернандо Алонсо об общении с Ньюи: «Когда Эдриан использует 5 процентов мозга, обычным людям надо включать гораздо больше»
11вчера, 19:47
Владимир Башмаков: «Были теории заговора, что Пиастри что-то подкрутили в Баку – здесь поможет только шапочка из фольги»
10вчера, 19:08
Потолок расходов в «Ф-1» вырастет до 215 млн долларов в 2026 году, для «Ауди» сделали исключение
10вчера, 18:37
Ко всем новостям
Последние новости
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47