Льюис Хэмилтон призвал молиться за здоровье своего пса Роско: «Это были пугающие несколько часов»

Хэмилтон сообщил о проблемах со здоровьем у Роско.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон выложил фото своего пса и написал о состоянии Роско.

«Это были пугающие несколько часов. Пожалуйста, пусть Роско будет в ваших мыслях и молитвах», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Фото: соцсети Льюиса Хэмилтона