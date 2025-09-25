  • Спортс
  Льюис Хэмилтон призвал молиться за здоровье своего пса Роско: «Это были пугающие несколько часов»
Фото
3

Льюис Хэмилтон призвал молиться за здоровье своего пса Роско: «Это были пугающие несколько часов»

Хэмилтон сообщил о проблемах со здоровьем у Роско.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон выложил фото своего пса и написал о состоянии Роско.

«Это были пугающие несколько часов. Пожалуйста, пусть Роско будет в ваших мыслях и молитвах», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Пес Хэмилтона – на обложке модного журнала про собак! 7 лет снимается в рекламе и отбирает славу у хозяина

Хэмилтон и Леклер выложили фото с питомцами: «Собачьи папы»

Фото: соцсети Льюиса Хэмилтона

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoФормула-1
logoЗдоровье
logoЛьюис Хэмилтон
собаки
logoФеррари
