Льюис Хэмилтон призвал молиться за здоровье своего пса Роско: «Это были пугающие несколько часов»
Хэмилтон сообщил о проблемах со здоровьем у Роско.
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон выложил фото своего пса и написал о состоянии Роско.
«Это были пугающие несколько часов. Пожалуйста, пусть Роско будет в ваших мыслях и молитвах», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».
Фото: соцсети Льюиса Хэмилтона
Опубликовал: Михаил Ширяев
