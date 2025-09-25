Фото
В Gran Turismo 7 добавят новые трассы и 8 автомобилей, включая Ferrari 296 GT3 Gr.3

Анонсировано большое обновление для Gran Turismo 7.

В рамках патча Spec III в игре появятся две новые трассы – Yas Marina Circuit и Circuit Gilles Villeneuve. Также разработчики добавят 8 новых автомобилей – Ferrari 296 GT3 Gr.3, Mitsubishi FTO Version R Aero Series, Mine’s Skyline (R34) GT-R V-spec N1 – Fictional ‘Formula Gran Turismo’. Еще 4 машины будут известны позже.

Также в Gran Turismo 7 появится регистратор данных и увеличится максимальный уровень коллекционера. Разработчики добавили, что изменения коснутся системы приглашений на покупки автомобилей и режима «Еженедельные испытания». Подробности станут известны позже.

Помимо прочего, в Gran Turismo 7 добавят новые шины Dunlop.

Обновление выйдет в игре в декабре.

Опубликовал: Илья Воробьёв
