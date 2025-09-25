  • Спортс
Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен не будет часто выигрывать в конце сезона, а «Макларен» будет»

Штайнер скептически оценивает шансы Ферстаппена в 2025-м.

Совладелец команды «Тек 3» MotoGP и бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер предостерег от поспешных выводов после двух побед пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена подряд.

«Не считаю, что Макс будет часто выигрывать в конце сезона. А «Макларен», думаю, будет.

Пусть даже он безошибочен, у «Макларена», на мой взгляд, просто лучший болид. Это одна плохая гонка [в Азербайджане] от «Макларена».

Мы все можем согласиться в одном: Макс – лучший. Но я бы подождал и посмотрел, насколько хороши обновления на «обычной» трассе. Автодромы [в Монце и Баку] высокоскоростные, они отличаются. Посмотрим, как все сработает, будет ли такой же эффект на стандартном треке – обычно «Макларен» там сильнейший», – сказал Гюнтер в подкасте The Red Flags.

Тед Кравиц: «Ферстаппен ждет момент, чтобы наброситься как лев на двух котят, Пиастри и Норриса»

Журналист Бенсон: «Шансы Ферстаппена на титул крайне малы»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
