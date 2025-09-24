66-летний Брандл проведет первую гонку после трехлетнего перерыва вместе с сыном

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл вернется за руль после трехлетнего перерыва.

66-летний британец выступит в шестичасовой гонке исторических болидов в Спа. Брандл будет пилотировать «Форд » GT40 в одном экипаже с Гэри Пирсоном и своим сыном Алексом.

