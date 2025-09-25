Райкконен выиграл первый титул как руководитель команды в мотокроссе

Чемпион «Формулы-1» 2007 года Кими Райкконен добился первого серьезного успеха как руководитель команды «Кавасаки » в чемпионате мира по мотокроссу.

Подопечный Райкконена Ромен Февр стал лучшим по итогам сезона. 33-летний французский гонщик завоевал второй титул для себя и первый для «Кавасаки» и Кими.

«Я гонялся и побеждал в «Формуле-1», поэтому понимаю, что должен чувствовать Ромен в этот момент. Хочу передать свои искренние поздравления ему, команде, «Кавасаки», а также фанатам «Кавасаки» по всему миру», – заявил финн, занимающий свой пост с 2022 года.

