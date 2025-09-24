  • Спортс
Потолок расходов в «Ф-1» вырастет до 215 млн долларов в 2026 году, для «Ауди» сделали исключение

Лимит бюджета в «Ф-1» взлетит в 2026-м.

Директор ФИА по финансовому регламенту «формул» Федерико Лоди сообщил о существенном повышении потолка расходов для команд «Формулы-1».

Лимит составлял 135 миллионов долларов в год в 2023-2025 годах с поправкой на инфляцию. В 2026-м величина вырастет до 215 миллионов. Более того, потолок для «Ауди» (до конца сезона-2025 выступает как «Заубер») будет выше, поскольку зарплаты в Швейцарии, где располагается база коллектива, на 35-45 процентов выше, чем в Великобритании и Италии.

Как и в прошлые годы, под ограничение не попадут зарплаты гонщиков, трех самых высокооплачиваемых сотрудников и некоторые другие пункты бюджета.

Лоди связал повышение с инфляцией и переходом «Ф-1» на новый технический регламент.

Николас Томбасис: «Неоднозначная трактовка правил станет самоубийством для команд. В ФИА нулевая терпимость к скрытым лазейкам»

«Ф-1» проведет 6 спринтов в 2026-м, впервые – в Канаде, Нидерландах и Сингапуре

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
