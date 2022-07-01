Депутат Свищев назвал «дискриминацией по национальному признаку» невыдачу гонщику «Ф-3» Смоляру британской визы

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту высказался о неучастии в гонках «Формулы-3» в Великобритании.

Смоляр не приехал в Сильверстоун, так как не смог получить британскую визу. Пилот выступает в «Ф-3» в нейтральном статусе.

«Британские спортивные организации уже «проявили» себя в ситуации с «Уимблдоном». Теперь мы видим такую же историю, но уже в автоспорте. Считаю, что Международной автомобильной федерации необходимо вмешаться в эту ситуацию. И все организаторы соревнований внутри Великобритании, которые по каким-либо мотивам не допустят россиян, должны быть оштрафованы.

Это ничем не обоснованная дискриминация по национальному признаку», – сказал Свищев.

Смоляр пропустит британский этап «Ф-3» из-за проблем с визой

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