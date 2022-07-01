Формула-2. Великобритания. Квалификация. Сэрджант выиграл поул, Вести – 2-й, Другович – 3-й

Пилот Логан Сэрджант оказался быстрейшим в квалификации «Формулы-2» в Сильверстоуне.

Гонщик Академии опередил («АРТ») и лидера чемпионата («МП Моторспорт»). , исключенный из программы «Ред Булл», продолжил выступать за «Хайтек» и показал восьмое время.

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Гонщик в шаге от «Ф-1» ляпнул слово на букву «н» на стриме – и вылетел из программы «Ред Булл». Карьере – конец

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