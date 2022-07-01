Кристиан Хорнер: «Перес по-прежнему борется за победу в чемпионате, он в отличной форме»

Руководитель считает, что по-прежнему является полноценным претендентом на титул и может обойти своего напарника .

Перес в данный момент занимает второе место в общем зачете, однако его отставание от Ферстаппена составляет 46 очков.

«Чеко по-прежнему борется за победу в чемпионате. Он всего в паре побед от своего напарника. Впереди по-прежнему длинный путь, мы даже не на середине чемпионата.

Чеко в отличной форме. Он опытный, взрослый гонщик и чувствует он себя вполне комфортно. Этот болид здорово подходит стилю пилотажа Чеко, и сейчас мы видим его лучшую версию», – рассказал Хорнер.

Чемпион «Ф-1», обидевший Хэмилтона расистским словом, – главный трэштокер своей эпохи: дрался с соперником, поливал всех подряд (особенно Сенну)

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