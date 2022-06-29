Кристиан Хорнер: «По ходу сезона мы постепенно прибавляем за счет оптимизации настроек болида – и Ферстаппен чувствует себя все комфортнее»

Руководитель считает, что несмотря на уверенную серию побед по ходу сезона, результаты не даются команде очень легко.

«Хотя результаты и показывают то, что мы выиграли много гонок, довольно много побед были добыты при максимальном напряжении. И тут нужно отдать должное Максу, он демонстрировал максимум своих возможностей.

Особенность ситуации заключается в том, что процесс развития болидов носит достаточно спорадический характер, поскольку командам приходится действовать в условиях ограничения бюджетов.

При этом по ходу сезона вы постепенно будете прибавлять за счет оптимизации настроек болида – и мы постепенно добиваемся того, что Максу становится все комфортнее за рулем болида. При этом в гонке данный эффект проявляется в меньшей степени, чем в квалификации», – рассказал Хорнер.

Гонщикам «Ф-1» показали их рейтинг в официальном симуляторе. Реакции – «да я заплатил разработчикам!», «Cколько лет нужно гонять для максимума»?

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