Гюнтер Штайнер: «Взнос в $200 млн для новых команд «Ф-1» скорректируют в будущем»

Руководитель заявил, что условия входа в «Формулу-1» изменятся.

Новые команды обязаны выплатить взнос в размере 200 миллионов долларов. По мнению Штайнера, данная сумма не соответствует новым экономическим реалиям и должна быть увеличена.

«Взнос установили несколько лет назад, когда ценность «Формулы-1» была иной. Даже когда мы подписали контракт в 2020-м, денег для команд было гораздо меньше, чем сегодня.

В какой-то момент взнос скорректируют. Не думаю, что это главная проблема», – заявил Штайнер.

Менеджер высказался о возможном появлении в «Формулы-1» новых коллективов:

«Сейчас у нас десять хороших или очень хороших команд. Зачем что-то менять, если система работает? В данный момент мы все в очень неплохом положении».

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