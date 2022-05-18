Майкл Андретти: «Хотим стать американской командой в «Ф-1» и развивать американских гонщиков»

Чемпион «Индикара» 1991 года рассказал, что в случае прихода в «Формулу-1» со своей командой намерен приглашать в нее американских гонщиков.

«Мы хотим стать американской командой, которая хочет развивать американских гонщиков на будущее. Сейчас этим никто не занимается. Так что мы хотим это сделать. Сейчас не существует нормального пути, по которому американский гонщик мог бы пройти и попасть в «Формулу-1». Его просто нет. И мы хотим проложить этот путь.

Колтон Херта – отличный пример этой ситуации. Он уже должен был бы выступать в «Формуле-1» – он для этого достаточно талантлив. Но у них просто кончились деньги, поэтому пришлось вернуться в США. И он пошел по американскому пути.

Я хочу сделать так, чтобы наши ребята с самого детства могли начать выступать в картинге, и в случае успеха они могли пробиться в «Формулу-1». И у нас будет для этого команда. Я хочу, чтобы эти ребята могли получить свой шанс», – рассказал Андретти.

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