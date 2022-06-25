Ландо Норрис: «Появление 11-й и 12-й команд стало бы хорошей новостью для «Ф-1»

Пилот поделился мнением о возможном увеличении числа команд.

О желании попасть в «Формулу-1» заявляла «Андретти», однако ситуация с приходом американского коллектива остается неясной.

«Я считаю, это плюс. С моей точки зрения, увеличение количества болидов стало бы хорошей новостью. Не слишком сильное, но, думаю, 22 или 24 [машины] – подходящее число. Так было несколько лет назад, когда я рос, наблюдая за гонками «Формулы-1». Было бы отлично.

Полагаю, у пилотов появилось бы больше возможностей попасть в «Формулу-1». Если говорить о гонщиках вроде Колтона [Херты], это было бы абсолютно заслуженно», – отметил британец.

Трансфер в «Формулу-1» бывшего напарника Норриса по «Карлину» в MSA Formula (ныне британская ) Колтона Херты пошел бы на пользу чемпионату, уверен Ландо.

Американский пилот выступает в и считается претендентом на место в «Андретти» в «Ф-1». Также циркулировали слухи о возможной замене в на Херту.

«Я был его напарником в 2015-м, у нас много прекрасных воспоминаний, и я знаю, насколько он хорош, – высказался Норрис. – Думаю, сейчас он показывает это в «Индикаре». Пилотаж там другой, придется адаптироваться. Пожалуй, он не был известен бережным обращением с шинами. Когда работаешь с , к покрышкам нужно привыкнуть.

В остальном же у него большой талант. Он приятный парень, трудяга. Я считаю, что он очень хорошо подошел бы для выступлений на уровне «Формулы-1».

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