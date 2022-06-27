«Ф-1» рассматривает повышение потолка расходов путем выплаты по $3-4 млн командам (AMuS)

близка к компромиссу с командами по вопросу потолка расходов.

Топ-коллективы жаловались на то, что из-за высокой инфляции не могут уложиться в 140 миллионов долларов – лимит по расходам на сезон-2022.

По информации Auto Motor und Sport, Международная автомобильная федерация ( ) разработала план, согласно которому «Либерти Медиа», владеющая «Ф-1», выплатит всем командам определенную сумму, которая составит либо три миллиона долларов, либо три процента от потолка (4,2 миллиона). Данные деньги можно будет потратить без ограничений – фактически речь идет о повышении потолка расходов.

При этом решение пойдет на пользу маленьким коллективам, поскольку сумму вычтут из призовых, которые отличаются вдвое для лучшей и худшей команд по итогам сезона.

Руководители команд-середняков довольны компромиссом.

«Если все выиграют в равной степени, мы за», – заявил Отмар Сафнауэр из .

«Это хороший компромисс, потому что даже команды, не достигающие потолка, что-то получат», – сказал его коллега из .

План пока не утвержден главой «Ф-1» Стефано Доменикали.

«Мы рассматриваем предложение. В конечном счете, речь идет о наших деньгах», – пояснили AMuS в руководстве «Ф-1».

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