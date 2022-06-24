Кристиан Хорнер: «К концу года потолок бюджетов превысит половина команд «Ф-1» – мы не хотим, чтобы судьба титула решалась в суде»

Руководитель призвал пересмотреть вопрос ограничения бюджетов и поднять минимальную планку.

По мнению Хорнера, в условиях повышенной инфляции ежедневные расходы команд существенно возросли и многие коллективы просто физически не смогут уложиться в отведенные на сезон $140 млн.

«Вы можете контролировать процесс разработки своей машины. Поскольку вы сами занимаетесь этим вместе со своей командой проектировщиков. Тут вы сами контролируете свою судьбу.

А вот происходящее сейчас в мире и повышенную инфляцию мы никак контролировать не можем. В Великобритании прогнозируют рост инфляции на 11 процентов.

И это напрямую влияет на персонал, стоимость сырья, расходы на электроэнергию, различные товары, на поставляемые детали. Мне кажется, что ситуация подпадает под определение форс-мажора и ФИА нужно вмешаться.

Если все продолжится в том же духе, к концу года потолок расходов превысят половина команд чемпионата. А может и больше.

Мы не хотим, чтобы судьба чемпионата решалась в суде или в Париже на заседании ФИА. У нас есть шесть месяцев, чтобы заняться этим вопросом. Действовать нужно сейчас.

Чтобы хоть чуть-чуть приблизиться к тому, чтобы вписаться под потолок, ведущим командам придется уволить по 200-300 сотрудников. Разве это правильно?

Нам нужно найти решение проблемы. Потому что такого не ожидал никто. Мы снизили потолок на $35 млн в период пандемии и никто не мог предсказать те проблемы, с которыми мы сталкиваемся сейчас», – рассказал Хорнер.

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