Серхио Перес: «Сейчас я гораздо комфортнее чувствую себя за рулем болида «Ред Булл»

Пилот рассказал о том, что в 2022 году ему удалось значительно быстрее адаптироваться к болиду австрийской команды в сравнении с тем, что было в предыдущем сезоне.

В свой первый сезон в составе «Ред Булл» Перес выиграл одну гонку и в общей сложности пять раз попал на подиум. В нынешнем же сезоне Перес уже выиграл два Гран-при и в общей сложности пять раз поднимался на подиум.

«Сейчас я определенно чувствую себя гораздо комфортнее за рулем болида «Ред Булл», чем было в прошлом году. Например, на адаптацию к прошлогоднему болиду у меня ушло немного больше времени. В этом же году я с первой же практики почувствовал, что могу сразу работать над машиной, вместо того чтобы работать над тем, как извлечь из машины ее потенциал. По ходу гоночного уик-энда это дает ощутимую разницу.

И к моменту начала квалификации я подхожу заметно более подготовленным, и то же самое с гонкой. Я уверен в машине и знаю, что должен делать вместе с командой, чтобы извлечь из нее весь потенциал», – рассказал Перес.

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