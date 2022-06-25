Тото Вольфф: «Пока рано говорить о контракте Хэмилтона на 2024 год»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о будущем Льюиса Хэмилтона.
Семикратный чемпион «Формулы-1» подписал контракт до конца 2023 года. По мнению Вольффа, еще не время размышлять о выступлениях Льюиса в 2024-м.
«Мы уже начинаем обсуждать контракты на 2024 год? В июне 2022-го?
У нас с Льюисом все в порядке, и мы не сомневаемся, что хорошо проведем этот и следующий сезоны. Но пока слишком рано говорить о 2024-м. Тем не менее, я не мог бы желать лучшей пары гонщиков», – заявил Вольфф.
Босс отметил успешное взаимодействие между Хэмилтоном и новым напарником Джорджем Расселлом:
«Внутри команды [Льюис] всегда настроен очень позитивно. Пилоты изумительно работают вместе, постоянно задают друг другу вопросы на брифингах. Кажется, что все должно быть по-другому, когда сражаешься на самой вершине.
Но нет, они здорово помогают прогрессу команды, и я рад за Льюиса [после третьего места на Гран-при Канады], ведь в этом сезоне ему не везло – он мог несколько раз оказаться на подиуме, если бы не неудачные выезды машины безопасности».
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