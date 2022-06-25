Тото Вольфф: «Пока рано говорить о контракте Хэмилтона на 2024 год»

Исполнительный директор высказался о будущем .

Семикратный чемпион «Формулы-1» подписал контракт до конца 2023 года. По мнению Вольффа, еще не время размышлять о выступлениях Льюиса в 2024-м.

«Мы уже начинаем обсуждать контракты на 2024 год? В июне 2022-го?

У нас с Льюисом все в порядке, и мы не сомневаемся, что хорошо проведем этот и следующий сезоны. Но пока слишком рано говорить о 2024-м. Тем не менее, я не мог бы желать лучшей пары гонщиков», – заявил Вольфф.

Босс отметил успешное взаимодействие между Хэмилтоном и новым напарником :

«Внутри команды [Льюис] всегда настроен очень позитивно. Пилоты изумительно работают вместе, постоянно задают друг другу вопросы на брифингах. Кажется, что все должно быть по-другому, когда сражаешься на самой вершине.

Но нет, они здорово помогают прогрессу команды, и я рад за Льюиса [после третьего места на Гран-при Канады], ведь в этом сезоне ему не везло – он мог несколько раз оказаться на подиуме, если бы не неудачные выезды машины безопасности».

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