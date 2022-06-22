Хэмилтон установит собственный антирекорд по количеству гонок подряд без побед, если не выиграет Гран-при Великобритании

Пилот установит собственный антирекорд по количеству гонок подряд без побед, если не выиграет Гран-при Великобритании.

За всю карьеру в «Формуле-1» у Хэмилтона было три серии по 10 Гран-при подряд без побед.

В первом случае Хэмилтон не побеждал с Гран-при Бразилии 2008 года (когда стал чемпионом) до Гран-при Венгрии 2009 года.

В 2012-2013 годах Хэмилтон повторил эту серию, опять не побеждая с Гран-при Бразилии до .

Текущая серия Хэмилтона без побед началась на прошлогоднем -Даби, по итогам которого Льюис уступил в сражении за титул. На данный момент Хэмилтон провел уже 10 гонок без побед подряд – и установит собственный антирекорд, если не сумеет победить на Гран-при Великобритании.

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