Мик Шумахер: «Разочарован сходом, но позитивных моментов много»

Пилот Мик Шумахер доволен своей скоростью на , но не результатом.

Шумахер стал шестым в квалификации и претендовал на очки в гонке, однако сошел по техническим причинам.

«Естественно, я очень разочарован. Но такое случается, это , все на грани. Придется принять горькую правду, но позитивных моментов много.

Мы понимали, что скорость есть, однако у нас были разные Гран-при. Здорово провести успешную квалификацию и показать хороший гоночный темп. Мы не привозили обновления – машина по сути та же, что и на старте сезона, а дела по-прежнему идут отлично.

[По ходу уик-энда] трасса была мокрой и сухой. Приходилось нащупывать новые уровни сцепления, приспосабливаться к меняющемуся ветру. Мы находили ритм и, уверен, могли достичь большего.

Всегда сложно принять такой итог – пожалуй, тяжелее, когда ты едешь в очках, наращиваешь темп в погоне за Эстебаном [Оконом] и сходишь с седьмой позиции или около того. Не лучшая ситуация. Надеюсь, в итоге удача окажется на моей стороне. У меня уже были тяжелые сезоны в прошлом, а потом удавалось побеждать. Впереди достаточно гонок – не сомневаюсь, что шансы еще появятся», – заявил Мик.

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