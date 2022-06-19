Мик Шумахер о 6-м месте в квалификации: «Всегда любил гонки в дождевых условиях»

Пилот остался доволен своим выступлением в квалификации к .

Шумахеру удалось закончить сессию на шестом месте – это его лучший результат в карьере в «Формуле-1».

«Машина работала отлично. У меня было хорошее сцепление на всех участках трассы. На последнем комплекте шин мне пришлось замедлиться из-за Сайнса и шины немного остыли. Но до того момента все шло очень хорошо.

Это то, что может стать для меня фундаментом, возможностью продолжить расти. Я всегда любил гонки в дождевых условиях. На такой трассе у пилотов есть возможность продемонстрировать свое мастерство», – рассказал Шумахер.

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