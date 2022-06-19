Фернандо Алонсо: «Финишировал бы третьим, если бы не проблема с батареей»

считает, что мог завоевать подиум на Гран-при Канады.

Гонщик начал заезд вторым и не смог провести «бесплатный» пит-стоп, в отличие от других участников. Проблема с силовой установкой, по мнению Алонсо, помешала ему опередить обладателя третьего места из . В итоге Фернандо закончил гонку седьмым.

«Нам не повезло с машиной безопасности. Когда мы решили заехать в боксы, режим сэйфти-кара уже заканчивался, поэтому мы остались. Десяти лишних секунд хватило бы для пит-стопа.

Основная трудность возникла на 20-м круге – проблема с двигателем, с батареей. Я терял по восемь десятых [с круга].

Очень трудная гонка, и я разочарован из-за неполадок с мотором. Хорошая новость в том, что машина очень быстрая. Если бы не эта проблема, мы бы стали третьими – впереди Льюиса», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Канады-2022. Ферстаппен выиграл гонку, Сайнс – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Льюис Хэмилтон: «Немного ошеломлены третьим местом»

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