Тото Вольфф о скорости «Мерседеса»: «Не стоит брать отрезок в несколько кругов и на его основе заявлять о том, что мы вернулись»

Исполнительный директор остался доволен выступлением команды на Гран-при Канады.

Хэмилтон и Расселл заняли 3-4 места, что позволило укрепить положение команды в общем зачете.

«Оба наших пилота смотрелись очень хорошо, притом, что они использовали разные варианты настроек болида и разные настройки угла расположения задних антикрыльев. Сегодня мы продемонстрировали неплохой темп.

Перед тем, как в конце заезда на трассе появилась машина безопасности, мы были даже быстрее Сайнса. При этом не стоит брать отрезок в несколько кругов и на его основе заявлять о том, что мы вернулись. Не думаю, что мы достигли желаемого. Нужно продолжать работать.

Нам нужно двигаться вперед и продолжать разрабатывать машину, чтобы она начала работать в другом окне настроек. Мы использовали вариант с очень низкой посадкой – очевидно, что он работал не очень хорошо.

Думаю, у нас есть правильное направление для развития. Мы не смогли все сделать правильно сразу в нескольких областях, но мы знаем о проблеме и должны ее решить», – рассказал Вольфф.

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