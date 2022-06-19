Льюис Хэмилтон: «Немного ошеломлены третьим местом»

Пилот подвел итоги Гран-при Канады, отметив, что остался очень рад попаданию на подиум.

«На самом деле мы несколько ошеломлены третьим местом – в этом году нам приходится много бороться с машиной, но мы сохраняем бдительность, остаемся собранными и никогда не сдаемся. Я этим очень горжусь.

Мы приближаемся к желаемому уровню, так что нужно не сбавлять обороты и продолжать атаковать. И тогда, надеюсь, со временем мы выйдем на один уровень с лидерами», – рассказал Хэмилтон.

Ферстаппен отбился от Сайнса и выиграл Гран-при Канады. Хэмилтон наконец-то на подиуме

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