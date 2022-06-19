Шарль Леклер: «У нашей машины очень неплохой темп, все еще возможно»

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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о целях на Гран-при Канады.

Леклеру после штрафа за замену мотора предстоит старт с 19-е позиции.

«Сегодня все возможно. Да, мы стартуем довольно далеко от лидеров, но у нашей машины очень неплохой темп. Обгонять будет не так уж просто, он я буду верить в нас до самого конца. Я буду атаковать на максимуме – и, надеюсь, мы сможем прорваться в группу лидеров», – рассказал Леклер.

Кажется, «Феррари» приглушила все свои моторы после массовых поломок. На прямых замедлились все – от заводской команды до клиентов

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