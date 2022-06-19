Льюис Хэмилтон: «Переход на «слики» в квалификации рассматривался, но риск был слишком большим»

Льюис Хэмилтон сообщил, что мог перейти на «слики» в квалификации как Джордж Расселл.

Расселл попал в аварию на подсыхающей трассе, в то время как его напарник по остался на промежуточных шинах и занял четвертое место в квалификации к . Джордж в итоге стал лишь восьмым.

«Безусловно, [переход] рассматривался. Трасса подсыхала довольно быстро, и какие-то участки выглядели сухими.

Но, с моей точки зрения, риск был слишком большим, особенно с учетом температуры, поэтому мы остались на промежуточных покрышках. Выбор, естественно, оказался верным. Думаю, на «слики» можно было бы перейти через десять минут или вроде того», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1».

Перед решающей попыткой Льюис спросил у инженера: «Надо переходить на «слики», нет?» Питер Боннингтон ответил, что шины для сухой трассы готовы, однако затем Хэмилтон сообщил, что трасса еще не подходит для данных покрышек.

Расселл заехал в боксы позже Хэмилтона. Его инженер передал, что пилот хотел перейти на «слики», однако затем передумал. Инженер сказал Джорджу, что все участники третьего сегмента выехали на промежуточных шинах, но пилот все равно решил сменить состав.

Джордж Расселл о переходе на слики: «Мы здесь не ради того, чтобы довольствоваться 4-5 местом, нужно пытаться добиться большего»

Льюис Хэмилтон: «Никогда не чувствовал себя так хорошо после 4-го места»

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