Льюис Хэмилтон: «Никогда не чувствовал себя так хорошо после 4-го места»

доволен четвертым местом в квалификации к Гран-при Канады.

Напарник Льюиса по Джордж Расселл завершил сессию на подсыхающем треке лишь восьмым, слишком рано перейдя на «слики».

«Честно говоря, ощущения потрясающие, я так счастлив. Никогда не чувствовал себя так хорошо после четвертого места. Может, только в первый сезон, в 2007 году, когда я впервые показал четвертое время в квалификации. Год получается тяжелым, а сегодня условия были трудными для всех.

Вчера мы пошли в двух разных направлениях, чтобы собрать информацию, и путь Джорджа оказался гораздо удачнее. Сейчас у нас все еще немного отличаются настройки, но, думаю, завтра мы окажемся в лучшем положении. Постараюсь как минимум удержать позицию», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1».

Джордж Расселл о переходе на слики: «Мы здесь не ради того, чтобы довольствоваться 4-5 местом, нужно пытаться добиться большего»

Гран-при Канады-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Алонсо – 2-й, Сайнс – 3-й

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