Джордж Расселл о переходе на слики: «Мы здесь не ради того, чтобы довольствоваться 4-5 местом, нужно пытаться добиться большего»

Пилот подвел итоги квалификации к .

Расселл отметил, что не жалеет о своем решении рискнуть и перейти на слики в конце сессии – притом, что риск себя не оправдал и британец вылетел с трека в первом повороте.

«Что сказать, риск был велик, но и награда могла быть большой. И все могло бы получиться, если бы в первом повороте трасса просохла так же, как на всех других участках. Так что у нас был шанс оказаться на очень высокой позиции.

И я удивился тому, что на последнем быстром круге я уступил четвертому результату всего полсекунды. Сегодня мы продемонстрировали очень хороший темп. Но, как я и сказал команде по радио, мы здесь не ради того, чтобы довольствоваться 4-5 местом, мы должны пытаться добиться большего. Завтра постараемся заработать очки. А сегодня я просто рад, что мы решились попробовать что-то иное», – рассказал Расселл.

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