Тото Вольфф: «Сможем начать работу над машиной 2023 года только когда поймем, что нужно изменить в текущем болиде»

Исполнительный директор «Мерседеса» заявил, что команда пока не планирует переключаться на работу над машиной для сезона-2023.

«Мне кажется, мы сможем начать работу над болидом W14 только тогда, когда поймем, что именно нам требуется изменить в конструкции болида W13.

Наша машина, мягко скажем, сейчас работает не лучшим образом. Думаю, нам нужно пока смотреть, как будет дальше развиваться ситуация – гонку за гонкой, сессия за сессией, тесты за тестами. И, к сожалению, у нас не так много дней, чтобы решить эту проблему.

Нашей машине не хватает скорости, вне зависимости от проблемы подпрыгивания. Реально оценивая ситуацию – мы точно не выиграем чемпионат, причем отставание будет очень большим. Так что сейчас, возможно, нам нужно сосредоточиться на удержании третьего места в Кубке конструкторов», – рассказал Вольфф.

В «Ф-1» теперь будут снимать болиды с гонок за тряску. Альтернатива – замедление на секунду с круга, пострадают «Мерседес» и «Феррари»

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