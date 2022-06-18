Фернандо Алонсо о галопировании: «Вольффу стоило сначала поговорить с инженерами, проектировавшими болид «Мерседеса», а уже потом с прессой»

Пилот негативно высказался в адрес команды «Мерседес» в связи с жалобами на нагрузки из-за галопирования болидов.

В преддверии Гран-при Канады ФИА выпустила техническую директиву, направленную на борьбу с эффектом галопирования.

«Я знаю о существовании этой проблемы, и если проблема затрагивает большинство команд, то с этим нужно что-то делать. Однако решение уже существует – вам нужно просто немного поднять свою машину. И тогда болид уже не будет так сильно трястись – правда, это будет стоить вам потери скорости.

Но в «Мерседесе» не хотят терять скорость. Мне кажется, стоит сначала поговорить со своими инженерами, проектировавшими болид, и только потом с прессой», – рассказал Алонсо.

В «Ф-1» теперь будут снимать болиды с гонок за тряску. Альтернатива – замедление на секунду с круга, пострадают «Мерседес» и «Феррари»

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