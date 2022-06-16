Кристиан Хорнер: «Феррари» решит свои проблемы, я в этом не сомневаюсь»

Руководитель уверен в том, что решит свои проблемы с надежностью болидов и вернется в борьбу за титул.

«Я считаю, что у них очень быстрая машина. Особенно по субботам. Что касается воскресных гонок, то практически в каждой гонке этого сезона мы не уступали им в темпе. И в Баку, насколько можно было судить по первым кругам, ситуация была такой же.

«Феррари» решит свои проблемы. Я в этом не сомневаюсь. Однако в следствие уже случившегося ближе к концу года их ждут штрафы (за замены двигателя), это почти неизбежно.

И впереди нас по-прежнему ждет длинный чемпионат. И мы видели, как за последние пять гонок резко менялась ситуация с количеством очков у команд. Так что все может очень быстро измениться», – рассказал Хорнер.

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