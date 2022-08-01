Алонсо проведет рекордный 20-й сезон в «Формуле-1» и обгонит Шумахера, Райкконена и Баррикелло

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо продолжит выступать в «Формуле-1» в следующем году.
Пилот «Альпин» подписал многолетний контракт с «Астон Мартин».
Сезон-2023 станет 20-м для Алонсо в чемпионате. По данному показателю Фернандо обгонит Михаэля Шумахера, Кими Райкконена и Рубенса Баррикелло, на счету которых по 19 сезонов. Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель проводят свои 16-е сезоны в серии и являются ближайшими преследователями Алонсо из действующих гонщиков.
Алонсо дебютировал в чемпионате в 2001 году и выступал за «Минарди», «Рено» (ныне «Альпин»), «Макларен» и «Феррари». На Гран-при Азербайджана испанец побил рекорд Шумахера по промежутку между первым и последним Гран-при и в этом сезоне превзойдет достижение Райкконена по числу проведенных гонок.
Алонсо перейдет в «Астон Мартин» в 2023 году
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