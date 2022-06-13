О переходе Пиастри в «Уильямс» в 2023 году могут объявить на Гран-при Великобритании (The Race)

Чемпион «Формулы-2» близок к переходу в «Уильямс».

По информации The Race, официально о подписании контракт Пиастри с «Уильямсом» могут объявить уже в начале июля – на .

В «Альпин», резервным пилотом которой является Пиастри, не смогут предоставить своему гонщику место в основной команде в следующем году. В связи с этим в готовы отпустить Пиастри в годичную «аренду» в другую команду.

Как уже сообщалось ранее, Пиастри с очень высокой долей вероятности со следующего сезона заменит в «Уильямсе» .

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