Том Коронель: «Пиастри подписал контракт с «Уильямсом», похоже – об этом говорят с уверенностью»

Нидерландский гонщик Том Коронель считает, что Оскар Пиастри нашел место в «Формуле-1».

По версии Коронеля, в 2023 году чемпион «Формулы-2» заменит в «Уильямсе» Николаса Латифи.

«Конечно, мы увидим резервного пилота «Альпин» [на решетке]. Похоже, он уже подписал контракт. Не знаю, когда появится новость – об этом говорят с уверенностью.

Если хочешь взрастить гонщика вроде Пиастри, «Альпин» должна выделить приличный бюджет, чтобы его пристроить и дать освоиться в «Формуле-1», – заявил Коронель.

Эксперт уверен, что переход Пиастри в «Уильямс» означает подписание нового контракта между и :

«Ты не можешь одолжить Пиастри «Уильямсу» просто так. Поэтому [«Альпин»] должна сохранить текущий состав».

Если информация Коронеля подтвердится, в 2023 году за «Уильямс» будут выступать Пиастри и , за «Альпин» – Алонсо и .

Николас Латифи: «Посмеялся над слухами об уходе из «Уильямса»

«Уильямс» – приоритетный вариант для Пиастри. Замена Латифи возможна по ходу сезона (It.motorsport)

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