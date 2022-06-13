Тото Вольфф о концепции болида-2023: «Священных коров у «Мерседеса» нет»

не исключает, что «Мерседес» откажется от текущей концепции в 2023 году.

В нынешнем сезоне немецкая команда испытывает серьезные трудности из-за подскоков болида, которые, как считает исполнительный директор «Мерседеса», не позволяют реализовать истинный потенциал W13.

«Мы изучаем все возможные решения под началом Майка Эллиота. Он очень сильный технический директор, и священных коров для нас нет. Изучается все, и, безусловно, мы вернемся в борьбу. Если проблемы являются частью концепции и их не решить в краткосрочной перспективе, значит, разберемся с ними в течение ближайших нескольких месяцев.

Полагаю, мы знаем корень проблем с производительностью, однако пока мы не нашли наилучший выход из ситуации. Сейчас мы экспериментируем. Я по-прежнему полагаю, что существуют краткосрочные решения, которые сделают нас быстрее, но, возможно, они не станут ответом на все вопросы. Хотелось бы, чтобы болид оказался на своем месте во второй половине сезона, а также в следующем году. Важнее извлечь выводы, чем провести краткосрочную оптимизацию под конкретный уик-энд», – сказал Вольфф.

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«В Барселоне, думаю, мы сделали шаг вперед – там гладкий асфальт. Если кочек немного, у нас все хорошо. Также я считаю, что у нас неплохая машина, и реализовать потенциал в гонках получалось, однако в квалификациях мы отстаем.

Мы понимаем, что происходит, что необходимо делать. В каком-то смысле Монреаль – хорошее место для нас. Это ухабистый трек с высокими поребриками. Я ожидаю, что после Монреаля мы увидим более полную картину».

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