Кристиан Хорнер: «На месте «Мерседеса» я бы тоже сказал своим пилотам как можно громче ныть из-за галопирования – чтобы раздуть проблему»

Руководитель прокомментировал позицию относительно проблем, связанных с галопированием болидов на прямых и нагрузкой на пилотов.

По мнению Хорнера, проблема галопирования не нуждается в урегулировании за счет изменений регламента.

«На их месте я бы тоже сказал своим пилотам как можно громче и чаще ныть по этому вопросу – чтобы раздуть проблему. Все это часть игры. Это то же самое, как если ты заходишь в запретную зону.

Да, со стороны действительно видно, что их пилотам некомфортно. Но ведь существуют решения этой проблемы. Но эти решения негативно скажутся на скорости болида – поэтому проще всего в такой ситуации жаловаться на проблему, упирая на вопрос безопасности. Однако у каждой команды есть выбор.

Если бы речь действительно шла о вопросе безопасности и касалась всех команд, тогда ситуацию, безусловно, нужно было бы изучить. Но если проблемы возникают только у нескольких конкретных людей или команд, то именно этим командам нужно искать решение», – рассказал Хорнер.

Что случилось на Гран-при Азербайджана: у «Феррари» сломались оба болида, лидера Переса задвинули ради Ферстаппена, смута в «Макларене»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram