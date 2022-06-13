Большинство гонщиков «Ф-1» несильно обеспокоены тряской. В паддоке считают, что это проблема «Мерседеса» (AMuS)

Проблема подскакивания болидов не является ключевой для большей части пилотов «Формулы-1».

Об этом говорит Auto Motor und Sport со ссылкой на информацию из паддока. При этом Международная автомобильная федерация (ФИА) относится к опасениям серьезно. О галопировании и его влиянии на здоровье во время уик-энда в Азербайджане упоминали Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», пилот «Альпин» Эстебан Окон, Пьер Гасли ( ) и ( ).

Федерация планирует обсудить вопрос с гонщиками и техническими директорами команд, а также проконсультироваться со специалистами из других гоночных категорий – к примеру, из ралли, где пилотам также приходится «скакать».

Издание не соглашается с утверждением исполнительного директора «Мерседеса» Тото Вольффа, который заявил, что все пилоты кроме («Альпин») указывают на серьезность проблемы. По информации AMuS, лишь три гонщика действительно активно высказались на собрании пилотов после пятничных тренировок, при этом речь не идет о Хэмилтоне. «Похоже, тема тряски не занимает большинство гонщиков в той же степени, что и, скажем, Расселла или Сайнса», – говорится в статье.

Также утверждается, что ни одна из команд не испытывает те же трудности, что и . «Астон Мартин» стал «мягче» после внедрения второй версии болида, не беспокоит эта проблема, машина вовсе не подпрыгивала в Азербайджане, «Альпин» способна включать и выключать эффект, увеличил просвет, «Альфа Таури» и «Феррари» справляются лучше в сравнении с началом сезона, просто не хватает прижимной силы, а страдает от галопирования в меньшей степени.

«Если бы проблема появилась у всех, это была бы другая история. Тогда «Формуле-1» пришлось бы что-то предпринимать – особенно если возникает опасность. В данном случае страдает в основном «Мерседес», – сообщил источник издания в паддоке.

Представитель одного из конкурентов «Мерседеса» саркастически заметил, что немецкой команде стоит просто увеличить дорожный просвет, однако Вольфф считает, что это не решит проблему.

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