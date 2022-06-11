24 часа Ле-Мана. Экипажи «Тойоты» лидируют после 6 часов гонки, у экипажей «Гликенхауза» 3-е и 4-е места

Две машины «Тойоты» сохраняют лидерство на стартовом отрезке «24 часов Ле-Мана».

По итогам шести часов заезда лидирует экипаж #7 Майка Конвея, и , на втором месте следует #8 ( , и Рио Хиракава), их разделяют около 10 секунд.

Более двух с половиной минут лидеру проигрывает «Гликенхауз» Оливье Пла, Ромена Дюма и Луи Фелипе Дерани. Еще примерно в минуте позади находится экипаж «Гликенхаузом» Ричарда Вестбрука, Райана Бриско и Франка Мейе.

Экипаж «Альпин» в составе Андре Неграна, Николя Ляпьера и Матье Ваксивьера из-за возникших проблем потерял очень много времени и теперь уступает лидерам 8 кругов.

В классе LMP2 продолжает лидировать экипаж в составе: Антониу Феликс да Кошта, Роберто Гонсалес и Уильямс Стивенс (JOTA), в LM GTE – Джордан Тейлор, Антонио Гарсия и Ники Кэтсбург («Корветт»).

24 часа Ле-Мана. Экипажи «Тойоты» лидируют после 3 часов гонки, «Альпин» сражается за 4-е место с «Гликенхаузом»

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