24 часа Ле-Мана. Экипажи «Тойоты» лидируют после 3 часов гонки, «Альпин» сражается за 4-е место с «Гликенхаузом»

Две машины «Тойоты» сохранили лидерство на стартовом отрезке «24 часов Ле-Мана».
После трех часов заезда лидирует экипаж #7 Майка Конвея, Камуи Кобаяси и Хосе-Мария Лопеса, на втором месте следует #8 (Себастьян Буэми, Брендон Хартли и Рио Ниракава), их разделяют около 20 секунд.
Более полутора минут лидеру проигрывает «Гликенхауз» Оливье Пла, Ромена Дюма и Лиу Фелипе Дерани, а «Альпин» под управлением Андре Неграна, Николя Ляпьера и Матье Ваксивьера отстает почти на четыре минуты и разменивается позициями с «Гликенхаузом» Ричарда Вестбрука, Райана Бриско и Франка Мейе.
В классе LMP2 лидирует Антониу Феликс да Кошта, Роберто Гонсалес и Уильямс Стивенс (JOTA), в LM GTE – Джордан Тейлор, Антонио Гарсия и Ники Кэтсбург («Корветт»).
Экипаж «Тойоты» в составе Хартли, Буэми и Хиракавы выиграл поул в квалификации к гонке «24 часа Ле-Мана»
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