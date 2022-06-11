Тото Вольфф о Шумахере в «Мерседесе»: «Почему нет? Мы всегда будем следить за Миком»

Тото Вольфф не исключил, что Мик Шумахер может в будущем перейти в «Мерседес».
Исполнительный директор немецкой команды кратко ответил на соответствующий вопрос:
«Почему нет?»
В «Мерседесе» изучают прогресс пилота «Хааса» и программы «Феррари», отметил Вольфф:
«У Мика есть свои сильные стороны, и это не зависит от фамилии Шумахер. Поэтому мы всегда будем за ним следить».
Тото также предположил, что руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер не помогает Шумахеру своей критикой. После аварии в Монако Штайнер заявил, что команды могут закончиться запасные детали.
«Это абсолютно неверный подход. Нужно снизить давление. Мик – умный парень, он умеет пилотировать, так что нужно позволить ему гоняться так, как подсказывают инстинкты.
Надо дать Мику делать свое дело, а он должен извлечь выводы. Необходимо доверие», – сказал Вольфф в интервью RTL.
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