Гюнтер Штайнер об авариях Шумахера: «В какой-то момент у нас могут просто закончиться запасные детали»

Руководитель признал, что в случае еще одной серьезной аварии ему может быть придется провести серьезный разговор с .

В этом сезоне Шумахер стал участником уже двух серьезных аварий – сначала на Гран-при Саудовской Аравии, а затем на Гран-при Монако, – в которых полностью разбивал болид.

«Да, пожалуй. Ведь нас будет ждать серьезный разговор еще и потому, что в какой-то момент у нас могут просто закончиться запасные детали. Мы же не можем продолжать безостановочно из изготавливать. Вы не можете позволить себе такие траты, да и произвести столько деталей за такие сроки может быть невозможно. Так что нам нужно постараться избегать таких инцидентов.

Шасси мы починили. На самом деле само шасси почти не повреждено, но есть ведь еще обтекатели и приклеенные детали, их нам пришлось менять. Само же шасси прошло стандартную проверку. С двигателем тоже все нормально, а вот с коробкой передач, очевидно, нет. Множество других деталей тоже были повреждены», – рассказал Штайнер.

Болид Шумахера раcкололся надвое после полета в стену – это вообще нормально? Да – так задумано для спасения гонщиков

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