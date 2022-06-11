Тото Вольфф: «Невозможно платить $30-50 млн гонщику и $140 млн – остальной команде»

Тото Вольфф поддержал ограничение зарплат гонщиков «Формулы-1».

Бюджет команд в нынешнем сезоне ограничен 140 миллионами долларов без учета заработка гонщиков и некоторых других статей. В 2020-м появилось предложение ограничить зарплаты гонщиков 30 миллионами в год, однако решение до сих пор не принято.

Исполнительный директор Вольфф считает, что даже лимит в 30 миллионов может оказаться завышенным.

«Безусловно, вопрос вызвал споры, и оказалась в очень трудной ситуации. Серия на подъеме, «Формула-1» зарабатывает все больше денег, что влияет и на команды, но у нас есть потолок расходов.

Мы тратим 140 миллионов долларов на 1000 людей и даже не можем угнаться за инфляцией. Полагаю, с этой точки зрения недостаточно ограничить зарплаты [гонщиков] 30-40 миллионами. Конечно, у пилотов свое мнение – может, и я высказывался бы так же, будь я гонщиком. Но наиболее успешные в мире американские лиги ограничили зарплаты 15 лет назад, и все работает очень хорошо

Сейчас у «Формулы-1» нет однозначного решения. Но необходимо найти путь к финансовой стабильности, как это происходит в других видах спорта. Так что это, без сомнения, один из главных вопросов. Невозможно платить [гонщику] 30, 40 или 50 миллионов, как в некоторых топ-коллективах, в то время как оставшаяся часть команды делит между собой 140 миллионов.

Однако важно отметить, что они (пилоты) потрясающие звезды, которые заслуживают заработок на топ-уровне для спорта. Это и сейчас так, если говорить только о зарплате. Нужно найти способ заключать рекламные сделки, которые в американских спортивных командах отвечают за две трети заработка, если не больше. Но по чистой зарплате гонщики «Формулы-1» получают больше всех», – заявил Тото.

По данным RacingNews365, больше 30 миллионов долларов в год получают два пилота – Макс Ферстаппен из (44 миллиона) и гонщик «Мерседеса» (40).

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер согласился с Вольффом, сообщив, что «Ф-1» «должна поучиться у больших американских лиг».

Глава команды Маттиа Бинотто тоже высказался о ситуации:

«Трудный вопрос – не уверен, что есть решение, честно говоря. Это не только сложный, но и не срочный вопрос. Он затрагивает три или четыре команды, не больше. И эти коллективы уже заключили долгосрочные сделки с пилотами, поэтому нет необходимости предпринимать что-либо к следующему сезону. Тему надо поднять не раньше 2026 года».

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